Meteo, finiscono le feste e "arriva" l'inverno: inizio settimana con vento e piogge a Palermo

L'anticiclone che ha dominato gran parte delle festività, spegnendo di fatto l'inverno su tutta Italia, sarà in indebolimento nei prossimi giorni. Dopo un weekend di Epifania nel complesso buono con al più locale variabilità, in avvio di settimana sulla Sicilia è atteso un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'esperto di 3bmeteo Davide Sironi.

Lunedì rapido peggioramento con prime piogge fin dal mattino su trapanese e palermitano, in estensione nel corso del pomeriggio al resto della regione dove si avranno acquazzoni, anche a sfondo temporalesco, seppur a carattere sparso. Venti in rinforzo da ponente, fino a tesi. Martedì invece è atteso l'ingresso del maestrale con maltempo che si concentrerà sul Nord della regione, interessando le province di Palermo e Messina e in particolare i Monti Peloritani e le Madonie dove arriveranno nevicate a partire dai 1200-1300 m di altitudine. Schiarite anche ampie interesseranno il resto della regione, in particolare le province meridionali. Come accennato, prestare attenzione agli intensi venti di maestrale con raffiche che potranno raggiungere i 70-80km/h su trapanese, palermitano e messinese. Mari di conseguenza fino ad agitati o molto agitati. Ventilazione da nord che determinerà un brusco calo delle temperature di 4-6 gradi. Nei giorni seguenti è atteso comunque un miglioramento grazie al graduale ritorno di un campo di alta pressione con temperature che torneranno in linea con la norma del periodo.