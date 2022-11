Meteo, piogge anche forti sino a venerdì: "Nel weekend il tempo tornerà a essere stabile e soleggiato"

"Nel corso di questa settimana sulla Sicilia insisterà una spiccata instabilità, spesso alternata a fasi di vero e proprio maltempo; il tutto a causa di una serie di perturbazioni che coinvolgeranno il Mediterraneo centro-occidentale e gran parte della Penisola italiana, con maggior insistenza proprio sulle regioni meridionali". Queste le previsioni dell'esperto di 3bmeteo, Andrea Colombo, che nelle giornate di martedì e mercoledì segnala "piogge e rovesci diffusi, anche temporaleschi. Coinvolte tutte le province seppur è attesa una maggior incisività dei fenomeni su quelle più orientali".

"Giovedì - prosegue Colombo - è prevista una temporanea tregua, con prevalenza di schiarite soleggiate e piovaschi solo a carattere molto locale e confinati ai settori settentrionali della Regione. Venerdì nuovo fronte perturbato con piogge e acquazzoni un po' ovunque, per lo più moderati. Ad oggi si tratterebbe dell'ultima giornata piovosa, in attesa di un weekend che si preannuncia ben più stabile, con Sole a far da protagonista e nel contempo con un generale rialzo delle temperature rispetto ai giorni precedenti".

Giornate vivaci anche dal punto di vista della ventilazione che, sottolinea 3bmeteo, "si presenterà con direzione variabile e spesso anche di moderata-forte intensità. Mare di conseguenza mosso o molto mosso, a tratti anche agitato il Canale di Sicilia specie al largo. Situazione più tranquilla nel weekend, con ventilazione in generale indebolimento anche sulle aree costiere".

Le previsioni in provincia di Palermo

Piogge e rovesci tra martedì e mercoledì, a tratti anche temporaleschi. Ventilazione dapprima di scirocco ma in successiva rotazione a maestrale tra mercoledì e giovedì, con mare fino a molto mosso. Tendenza ad un weekend più stabile e soleggiato grazie al rinforzo dell'alta pressione, in concomitanza con un generale rialzo termico (massime sui 20°C) ed un indebolimento della ventilazione e di conseguenza del moto ondoso.