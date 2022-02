Meteo, weekend all'insegna dell'instabilità: a Palermo temperature in calo e temporali

Ci si avvicina al weekend di Carnevale con una spiccata instabilità di stampo invernale. Un'ondata di maltempo infatti interesserà gran parte della Sicilia tra il fine settimana e l'inizio della nuova. "Attesi - spiega Andrea Bonina di 3bmeteo - fin da sabato rovesci, locali temporali e nevicate che potranno cadere oltre che in montagna anche in alta collina. Tutta l'evoluzione sarà accompagnata da venti forti burrascosi con mari agitati e mareggiate lungo la costa".

Meteo a Palermo

Dopo una giornata di venerdì soleggiata e mite, anche il sabato sarà in gran parte soleggiato pur con un graduale aumento delle nubi dal pomeriggio. Qualche prima pioggia è attesa comunque solo in serata e nell'arco della notte. La domenica sarà caratterizzata da una spiccata instabilità con schiarite temporanee e annuvolamenti associati a rovesci e non escluso anche qualche temporale. Nella notte di lunedì fenomeni in graduale attenuazione con un resto del lunedì soleggiato. Neve a quote di montagna intorno 800-1000m. Temperature in diminuzione con massime non superiori ai 15°C sabato e 13°C domenica. Venti fino a forti settentrionali con raffiche anche superiori ai 70km/h. Mari fino a molto mossi o agitati con locali mareggiate lungo la costa.