Meteo, a Palermo l'inverno non si arrende: venti di Tramontana e freddo dai Balcani

"Venti freddi di Grecale e Tramontana seguiteranno ad interessare la Sicilia nei prossimi giorni, alimentando una fase dai toni invernali su diverse regioni d'Italia". Lo dice in una nota Francesco Nucera, il meteorologo di 3bmeteo.com. Nucera aggiunge: "Nelle giornate di martedì e mercoledì un nucleo di aria fredda in arrivo dall'Artico porterà altra instabilità con piogge e qualche acquazzone a carattere irregolare, in particolare sui versanti tirrenici, ma anche nevicate sui rilievi di Madonie, Nebrodi ed Etna Nord fino a quote collinari in serata. Neve attesa ad Enna, fiocchi non esclusi anche a Caltanissetta. Le temperature subiranno una diminuzione mantenendosi al di sotto delle medie tipiche del periodo. La sensazione di freddo sarà acutizzata dalla tesa ventilazione da nord. Giovedì le condizioni meteo si presenteranno più stabili e asciutte seppur con della locale instabilità che potrà ancora aversi sui versanti tirrenici associata a qualche residuo fenomeno a ridosso dei Nebrodi".

Il meteo a Palermo

Martedì ancora instabile con delle locali precipitazioni per un nuovo nucleo freddo dai Balcani. Temperature in calo per venti tesi di Tramontana. Massime non oltre i 12°C. Variabilità e clima freddo almeno fino a giovedì.