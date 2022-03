Meteo, la primavera non è così vicina: a Palermo weekend instabile con piogge e schiarite

Sulla Sicilia, a causa di correnti più fredde che lambiranno parte della regione, è atteso un weekend a tratti instabile con piogge e rovesci. Secondo gli ultimi aggiornamenti di 3Bmeteo, i fenomeni potranno risultare localmente abbondanti, soprattutto tra Palermitano orientale, Messinese e Catanese. La quota neve su queste zone sarà in calo e nelle aree interne nevicherà fino a 800-900 metri. Ci sarà comunque spazio anche per finestre di tempo soleggiato. Più stabile e assolato sulle zone occidentali e meridionali dell?isola. Temperature in leggero calo, massime generalmente comprese tra 12 e 15°C. Tra sabato e domenica ventilazione sostenuta da Nord-Ovest. Mare mosso sulle coste tirreniche e nel canale di Sicilia.

Meteo a Palermo

Su Palermo da venerdì sera comincerà una fase meteorologica caratterizzata dalla variabilità. Passaggi nuvolosi con qualche piovasco alternati a schiarite domineranno la scena sul capoluogo per l?intero weekend. Nubi più compatte sulla parte orientale della provincia con qualche pioggia più convinta. Temperature in leggero calo, massime comprese tra 12 e 14°C. Ventilazione sostenuta da Nord-Ovest domenica. Mare mosso.