Meteo, settimana instabile: previsti temporali e raffiche di vento fino a domenica

Un vortice si è formato a ovest dell’Italia in seguito all’irruzione delle correnti artiche sul Mediterraneo a inizio settimana e nei prossimi giorni si porterà lentamente verso il Tirreno centro-meridionale. Una prima perturbazione viene inviata oggi, martedì, dal suo centro verso la Sicilia e determinerà condizioni di instabilità con piogge e temporali soprattutto sulle aree centro-occidentali. Già dalla mattinata di domani la perturbazione si allontanerà e il tempo tornerà a migliorare, con rasserenamenti sempre più ampi.

"Entro sera - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo - però si avvicinerà una seconda perturbazione inviata dallo stesso vortice, destinata a deteriorare le condizioni meteorologiche sulle zone più occidentali della Sicilia, dove riprenderanno le piogge. Giovedì la perturbazione traslerà verso est e interesserà soprattutto le zone centro-occidentali della Sicilia, con qualche pioggia o temporale. Non verrà coinvolto invece il versante ionico, dove prevarranno le schiarite. Tra venerdì e il weekend il vortice sarà ancora in grado di inviare nuovi impulsi di instabilità verso la nostra regione, forieri di altre piogge o locali temporali, seppur alternati a spazi più soleggiati.

Meteo Palermo

Mercoledì sarà una giornata soleggiata, a parte residui piovaschi nella notte in rapido assorbimento. Le temperature minime oscilleranno intorno ai 9°C, le massime sui 16°C. Giovedì continuerà a prevalere il sole, anche se con alcune raffiche di vento da sudovest fino a 30-40 km/h. Venerdì invece è atteso un peggioramento con piogge e temporali nel pomeriggio, anche intensi ma di breve durata. Caleranno le temperature diurne, non oltre i 13°C. Ancora qualche pioggia sabato, in attesa di una domenica più soleggiata.