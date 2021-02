Meteo, assaggio di primavera per la Sicilia: temperature in rialzo e sole su Palermo

Le previsioni del meteorologo di 3bmeteo: "Nei prossimi giorni l'anticiclone sub-tropicale porterà tempo in prevalenza stabile. In genere ben assolato tra le province di Trapani e Palermo. Massime in genere comprese tra 15°C e 18°C"

"Nei prossimi giorni l'anticiclone sub-tropicale porterà tempo in prevalenza stabile sulla Sicilia, ma non sempre soleggiato". E' la previsione del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara per la Sicilia.

Secondo l'esperto "fino a sabato compreso infatti potremo avere della nuvolosità irregolare di tipo medio-basso o marittimo in particolare tra le province di Catania, Ragusa e Siracusa, con anche qualche nebbia non esclusa durante le ore più fredde. Qualche nube bassa o nebbia marittima non esclusa anche tra le province di Agrigento, Enna, Caltanissetta sempre soprattutto tra notte e mattino, ma senza piogge. In genere ben assolato tra le province di Trapani e Palermo. Le temperature si manterranno nel complesso miti, con massime in genere comprese tra 15°C e 18°C: non esclusa qualche punta superiore sulle aree interne lontane dal mare e laddove dominerà il sole. I venti risulteranno in genere deboli, salvo rinforzi di Scirocco su Mare e Canale di Sicilia, così come a tratti sulle Egadi e in generale sul Trapanese".

La prossima settimana invece "l'alta pressione sarà disturbata da una modesta depressione mediterranea in formazione tra Baleari e Algeria, che piloterà nuvolosità irregolare, frastagliata e di tipo alto, verso la Sicilia ma senza particolari piogge. Faranno eccezione Catanese, Siracusano e Messinese ionico, dove la copertura potrà risultare a tratti più compatta con anche qualche debole pioggia non esclusa. Il contesto climatico si manterrà comunque mite, soprattutto sulla Sicilia centro-occidentale".