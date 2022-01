Meteo, in arrivo due giorni "artici": calano le temperature e torna la pioggia

In Sicilia arrivano due giornate "artiche": tornano le piogge nella giornata di domenica, meteo instabile con freddo e nevicate lunedì. Lo si apprende dalle previsioni di Stefano Ghisu di 3bmeteo.com. Condizioni meteo di nuovo in progressivo peggioramento sulla Sicilia nel corso di domenica, ad opera di un impulso freddo di matrice artica, che attraverserà la Penisola portando piogge, venti tesi e neve a bassa quota. Pertanto sull'Isola è prevista una giornata instabile già dal mattino di domenica, con piogge e rovesci sparsi, dapprima in particolare sui settori centro-settentrionali, esposti al versante tirrenico, ed entro sera in estensione anche alle province meridionali.

Nevicate attese a partire dai 1.000 metri sui monti Peloritani, nei Nebrodi e sulle Madonie. Venti tesi dai quadranti Ovest-Nordovest. Mari molto mossi o agitati. Ulteriore peggioramento nella giornata di lunedì, con le fredde correnti artiche che raggiungeranno la regione, portando un netto calo termico, rovesci diffusi, temporali e nevicate a partire dai 600-800 metri di nuovo su Nebrodi, Peloritani e Madonie. Previsti accumuli rilevanti sui rilievi settentrionali, comprese le località montane di Palermitano, Messinese, Ennese e alto Catanese oltre i 1.000 metri di altitudine. Venti anche forti dai quadranti settentrionali.

Il meteo di Palermo

Sulla città di Palermo ci sarà una domenica instabile, caratterizzata da nuvolosità in aumento nel corso del mattino e prime piogge nel pomeriggio e di nuovo a tratti in serata. Venti tesi dai quadranti Ovest. Estremi di temperature giornalieri: massima 15°C, minima 11°C. Ulteriore netto peggioramento lunedì 10 gennaio con piogge, rovesci e possibili temporali; venti forti dai quadranti nord-ovest. Temperature in calo. Mare agitato.