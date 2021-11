Meteo, weekend con tante nubi e qualche pioggia: in arrivo caldo anomalo con punte di 28 gradi

Weekend con possibilità di pioggia ma con temperature in netto rialzo in Sicilia, dove si potranno toccare i 28 gradi. "Una circolazione di bassa pressione presente sul bacino occidentale del Mediterraneo, influenzerà le condizioni meteorologiche anche sulle regioni centro-meridionali italiane. Il finesettimana infatti, vedrà la presenza di una diffusa nuvolosità sulla Sicilia per nubi alte e stratificate, con occasionali rovesci, specie durante la giornata di sabato, sui settori occidentali", spiega Gaetano Genovese di 3bmeteo.com.

Per l'esperto "Tale struttura di bassa pressione, agli inizi della prossima settimana, muoverà verso levante, andando a interessare in maniera più diretta l’isola con piogge e rovesci, localmente anche di forte intensità a carattere temporalesco o di nubifragio".

Le temperature subiranno un netto aumento nei valori massimi, con una breve ondata di caldo fuori stagione per il periodo: nella giornata di domenica infatti si potranno raggiungere se non superare punte di 26-27°C soprattutto sul versante tirrenico. Una diminuzione è invece attesa agli inizi della prossima settimana. Il vento spirerà moderato o localmente forte dai quadranti meridionali, con raffiche di Scirocco talora superiori ai 60-70km/h. Un graduale smorzamento e successiva rotazione, con tendenza a disporsi da ponente, è attesa dagli inizi della prossima settimana.

In particolare, secondo il meteorologo di 3bmeteo, "il fine settimana sulla città di Palermo, sarà caratterizzato dall’alternanza di ampie schiarite ed annuvolamenti con possibilità di piovaschi, specie durante le ore notturne e mattutine della giornata di sabato. Temperature massime in aumento, con punte fino a 27-28°C durante la giornata di domenica. Minime stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 18°C e 20°C".