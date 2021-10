Meteo, per Palermo si annuncia un weekend con pioggia e vento

Mentre su gran parte dell’Italia si guarda alla perturbazione atlantica in arrivo tra giovedì e sabato, sull’estremo Sud si fa attenzione a una possibile fase di maltempo a iniziare da venerdì, con peggioramento ulteriore da domenica. Secondo Federico Brescia di 3bmeteo.com, sulla Sicilia a partire da venerdì aumenteranno le nubi con anche delle piogge sparse in particolare sui settori Sud-orientali alternate a temporanee schiarite. Più soleggiato sul Messinese e sul Palermitano. Da sabato i modelli lasciano intravedere il potenziale rischio della formazione di un profondo sistema depressionario o ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito sullo Ionio che sarebbe complice di un possibile accrescersi del maltempo proprio sull’isola. Dovessero essere confermate le carte odierne, i fenomeni potrebbero risultare molto intensi tra domenica e martedì, con forti venti e temporali. Temperature stazionarie, massime in calo da domenica.

In particolare su Palermo si prevede ancora bel tempo nelle prossime 48 ore, ma un peggioramento è atteso nella giornata di sabato con piogge leggere alternate a lunghe pause asciutte. Attenzione però da domenica in poi quando la formazione di un ciclone Mediterraneo a Sud della Sicilia in successivo transito verso lo Ionio, potrebbe portare a una fase di forte maltempo, con venti e

temporali molto intensi. Temperature stazionarie, in calo le massime da domenica.