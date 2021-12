Sarà un Natale dal sapore primaverile, l'esperto: "Temperature fino a 20 gradi"

Vigilia, Natale e Santo Stefano con "sole prevalente e annuvolamenti". Sono le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com. "La Sicilia continua a trovarsi inserita in un campo di pressioni medio alte che cederà solo leggermente durante le festività di Natale - dice Carlo Migliore -. Un calo barico molto relativo che consentirà l'arrivo di qualche addensamento sparso ma in un contesto che rimarrà mediamente discreto sull'Isola e solo localmente si potranno avere delle piogge. L'arrivo di correnti più miti di matrice mediterranea favorirà inoltre un leggero e ulteriore aumento delle temperature con massime che potranno raggiungere persino i 19°C su Palermo".

Il meteo su Palermo

"Sole prevalente sulla città per i giorni a venire - dice Carlo Migliore - almeno fino alla giornata di Natale che si preannuncia buona o discreta con qualche innocua velatura. Per Santo Stefano invece è previsto il transitò di una certa nuvolosità irregolare che potrà associarci a qualche debole e isolata pioggia. Temperature in aumento con massime per Natale e Santo Stefano fino a 19- 20 gradi e minime non sotto 12-15 gradi. Ventilazione debole variabile poi in graduale rinforzo dai quadranti meridionali dalla Vigilia con scirocco forte tra Natale e Santo Stefano. Mari poco mossi, tendono a molto mossi tra Natale e Santo Stefano".