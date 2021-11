Pioggia e maltempo non lasciano Palermo: "Nuove precipitazioni tra domani e domenica"

Il bacino del Mediterraneo, durante il prossimi giorni, sarà teatro di un importante cambio di circolazione atmosferica causato dall'elevazione dell'anticiclone sub-tropicale di matrice oceanica (anticiclone delle Azzorre) verso il polo Nord e la conseguente discesa di aria fredda artica di origine marittima. Questa evoluzione sarà responsabile di una fase di marcato maltempo su tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa, con piogge, temporali,vento forte e nevicate in montagna. Lo sottolinea il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com.

Intanto continua la previsione di allerta gialla su Palermo e parte della Sicilia, secondo l’avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso poco fa dalla Protezione civile regionale e valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 27 novembre 2021. “Si prevede – si legge nell’avviso – il persistere di venti da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte specie sui crinali. Forti mareggiate lungo le coste esposte".

"Nello specifico - dice Genovese - già a partire dalla prima parte della giornata di sabato, l’ingresso dell’aria fredda sul Mediterraneo, sarà foriera di rovesci e temporali, intervallati da momenti con ampie schiarite, il tutto in una situazione di estrema variabilità. Condizioni meteorologiche praticamente “fotocopia” durante la giornata di domenica, quando nuovi rovesci e temporali interesseranno tutte le province siciliane a fasi alterne. Nevicate in montagna oltre i 1.600/1.700 metri. Le temperature saranno in calo, sia nei valori minimi che nei valori massimi, portandosi su valori dai tipici connotati invernali".

Genovese aggiunge: "La città di Palermo sarà interessata da nuove precipitazioni tra le giornate di sabato e domenica. Tuttavia, non mancheranno ampie schiarite, in un contesto di estrema variabilità. Temperature in graduale calo: sia le minime con valori compresi tra 11 gradi e 13 gradi sia le massime, con valori compresi tra 16 e 17 gradi".