Dalle piogge allo scirocco, temperature in calo anche col sole: le previsioni meteo della settimana

Il Mediterraneo sarà interessato per tutta la settimana da più perturbazioni di origine atlantica. E anche in Sicilia le condizioni meteo oscilleranno da tempo variabile e spesso instabile a rovesci, alternati a pause asciutte. "A Palermo - spiega Federico Brescia, meteorologo di 3bmeteo - instabilità nei prossimi giorni con ripetuti episodi piovosi, anche temporaleschi nella giornata di giovedì. Non mancheranno pause asciutte, specie venerdì. Calo termico da domenica. Forti venti di scirocco sabato, di maestrale lunedì".

Ma come saranno nel dettaglio i prossimi giorni? "Nella notte di giovedì il tempo peggiorerà a partire dai settori occidentali con fenomeni intensi sul Trapanese in spostamento verso est durante la mattinata - specifica Brescia -. Sulle aree settentrionali dell’isola attese piogge e anche temporali durante la giornata di giovedì, precipitazioni a tratti forti tra Palermitano e Messinese. Piovaschi alternati a spazi soleggiati tra Ennese, Catanese e Siracusano, più asciutto durante il giorno su Agrigentino e Ragusano meridionale. Venerdì scenario che si ribalterà con maggiore probabilità di piogge sulle aree meridionali dell’isola, mentre a nord andrà meglio".

Cattive notizie per il weekend. "Nel fine settimana - conclude il metereologo - una nuova fase perturbata interesserà la Sicilia, con piogge e temporali sparsi su tutta la regione, in particolare domenica pomeriggio-sera. Ancora difficile andare nel dettaglio vista la distanza temporale e vista la spiccata dinamicità meteorologica, certo è che tra un rovescio e l’altro non mancheranno temporanee pause asciutte con momenti soleggiati. Temperature stazionarie, in calo da domenica per l’arrivo di correnti più fredde, su alcune aree si farà fatica a superare i 18-20 gradi in pieno giorno. Forte vento di scirocco sabato, di maestrale tra domenica e lunedì. Mareggiate. Inizio della prossima settimana fresco e instabile per la presenza di un ciclone mediterraneo".