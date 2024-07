Verso un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano, a inizio settimana torna il caldo intenso

Nell'Italia meridionale va già in archivio la breve parentesi instabile favorita dal temporaneo inserimento di un flusso di correnti più temperate e umide di origine atlantica; un temporaneo break all'anticiclone che tra le giornate di mercoledì e giovedì ha favorito un apprezzabile calo delle temperature e il ritorno di rovesci di pioggia intermittenti tra i Nebrodi e l'area dello Stretto di Messina. Ancora un nulla di fatto per i settori centro-meridionali dell’Isola, nelle più assetate province della Sicilia, poco esposte alle correnti di Maestrale in ingresso dal basso Tirreno e destinate, purtroppo, ad un ulteriore aggravamento della siccità a medio-lungo periodo.

Meteo weekend

Secondo le previsioni di 3BMeteo.com, nel corso del weekend le calde correnti nord-africane torneranno a guadagnare terreno in Sicilia, accompagnate - come di consueto - da cieli lattiginosi per il transito di sterili velature e ingenti concentrazioni di polveri sahariane in sospensione. La nuvolosità medio-alta e stratiforme solcherà la regione specie nel corso del pomeriggio di domenica 7, mostrandosi più estesa e insistente sulle province occidentali; davvero scarsi o nulli gli effetti associati, se si eccettua al più la possibilità di qualche 'goccia sabbiosa’ di passaggio su Agrigentino, Trapanese e Palermitano.

Tendenza meteo successiva, dominio delle correnti africante

Secondo le ultime elaborazioni di 3BMeteo.com, l'anticiclone subtropicale di matrice africana dominerà il quadro meteorologico per larghi tratti della prossima settimana, che si preannuncia stabile, perlopiù soleggiata e all’insegna di temperature superiori alle medie climatiche. Caldo che tornerà a farsi intenso, specie nelle aree interne: i settori pianeggianti compresi tra Nisseno, Ennese, Piana di Catania, alto Siracusano interno, Ragusano e Agrigentino potrebbero sperimentare una lunga serie di giornate con massime comprese tra 35 e 40°C. Valori termici più contenuti, a fronte di condizioni più umide e a tratti afose, lungo i litorali e sui quartieri costieri di Trapani, Palermo e Messina per l'effetto mitigante delle brezze marine.