E' maggio ma sembra autunno. Un vortice in spostamento dalla Sardegna verso la Tunisia sta dando vita a una perturbazione con un peggioramento sulla Sicilia, con piogge e temporali anche di forte intensità che si attarderanno fino alla giornata di domani, seppur cominciando ad attenuarsi gradualmente. Sono le previsioni disegnate da Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

"La giornata di giovedì - spiega l'esperto - vedrà infatti il progressivo allontanamento del vortice verso il Mar Libico e una conseguente attenuazione dei fenomeni sulla Sicilia a partire dalle zone occidentali, con il subentro di schiarite in avanzamento verso est in serata. Nel frattempo però dovremo ancora fare i conti con fenomeni di instabilità anche marcata sulle province di Messina e Catania, con temporali anche forti fino al pomeriggio. Le prime schiarite si faranno strada in giornata sulla provincia di Palermo, raggiungendo in serata quella di Agrigento".

Venerdì il miglioramento sarà più deciso e ampie schiarite caratterizzeranno la giornata in Sicilia, "anche se in giornata locali fenomeni di instabilità si genereranno sulle zone interne orientali, con qualche scroscio di pioggia che potrà sconfinare temporaneamente ad Agrigentino, Siracusano e Ragusano, esaurendosi entro sera - continua Badellino -. Le temperature torneranno ad aumentare, con valori massimi fino a 24 gradi sulla zona di Palermo, 21/22 gradi su quella di Messina, 25 sul Catanese, fino a 26/28 sull’Agrigentino. Anche il weekend sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile grazie alla presenza dell’anticiclone, ma nelle ore pomeridiane saranno da preventivare locali disturbi sulle zone interne con qualche piovasco in possibile sconfinamento alla costa catanese, specie nella giornata di sabato".