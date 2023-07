Meteo, Palermo sempre più rovente: bollino rosso fino a mercoledì

Altro che tregua. L'afa si farà ancora più intensa nei prossimi giorni. L'arrivo dell'anticiclone Caronte tinge di rosso il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi Palermo è da bollino rosso (ovvero il massimo livello di allerta caldo) e lo resterà fino a mercoledì.

Francesco Costa, meteorologo di 3bMeteo.com, disegna le previsioni per i prossimi giorni: "Un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano che abbraccia il Mediterraneo, favorirà l’ingresso di una massa d’aria molto calda sulla penisola italiana - dice - comportando generali condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Le correnti di estrazione sahariana in arrivo sull'Italia, saranno causa di un'ondata di calore che per intensità e durata assumerà carattere eccezionale al centro-sud, con particolare interesse per la regione Sicilia".

Nello specifico si raggiungeranno, fra martedì 18 e mercoledì 19, temperature massime fino a 45-46 gradi sul Saccense e fino a 42-44 gradi su Nisseno e piana di Catania. Valori generalmente più contenuti lungo costa, con tuttavia afa accentuata a causa di elevati tassi di umidità.

"Previste temperature massime fino a 35-37 gradi su Palermo, con picchi superiori nell'entroterra, e Messina - aggiunge l'esperto meteo -. Previste altresì massime fino a 42-43 gradi nell'Agrigentino, con punte localmente superiori nell’entroterra. Anche di notte ci sarà da soffrire per caldo e afa, con minime che difficilmente scenderanno sotto i 26-28 gradi; non da escludere picchi notturni anche di 30 gradi su Agrigentino e Ragusano. La Sicilia continuerà ad essere interessata da temperature stabilmente al di sopra della media del periodo, anche di 8-10 gradi, verosimilmente per altri 10 giorni".