Ritorna il maltempo, scatta l'allerta gialla: "Previsti temporali"

Dopo tanti giorni di caldo ritorna il maltempo in Sicilia e a Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso infatti un avviso "per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, venerdì 4 novembre". Per la giornata di domani è prevista allerta gialla.

In particolare, nel bollettino, per la giornata di domani sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti tendenti a forti meridionali, con ulteriori rinforzi nel pomeriggio-sera".