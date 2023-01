Meteo, prolungata l'allerta gialla su Palermo: "Raffiche di vento e temporali"

Il maltempo continua a imperversare su Palermo dopo un venerdì caratterizzato da forti raffiche di vento e acquazzoni che hanno causato diversi disagi. Almeno è quanto previsto dal bollettino della Protezione civile regionale diramato nel primo pomeriggio di oggi che ha prolungato l'allerta gialla nella parte settentrionale ed occidentale della Sicilia.

La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso l'avviso numero 23020 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico - valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani, sabato 21 gennaio 2023 - nel quale si legge, in particolare, che “dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 12-18 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.

L'avviso meteo