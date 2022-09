Maltempo in arrivo, scatta l'allerta gialla: previsti forti venti

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 17 settembre. Nella giornata di domani, su gran parte della Sicilia, inclusa la città di Palermo è prevista allerta gialla.

In particolare, si legge nel bollettino numero 22259, “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 9-12 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, specie arcipelaghi delle Egadi ed Eolie”.

Clicca qui per leggere l'avviso

Le previsioni di 3b Meteo

Secondo le previsioni dell'esperto di 3B Meteo, Andrea Bonina, domani qualche rovescio o acquazzone temporalesco sarà più probabile tra le province di Trapani, Palermo e Messina. "Domenica - dice - sarà una giornata discreta e a tratti ventosa. L’elemento saliente del weekend sarà l’apprezzabile calo delle temperature su valori finalmente più vicini alle medie del periodo (già domani sul versante tirrenico, da domenica anche a Catania e hinterland). Intendiamoci, non farà ancora fresco: le temperature massime sulla costa e in città oscilleranno comunque tra 27 e 31°C, ma quantomeno tenderanno ad attenuarsi le anomalie attuali (anche oggi molte località hanno superato i 35°C, come in piena estate!). Primo ritorno ad una parvenza di normalità, in attesa di un cambiamento più netto che dovrebbe farsi strada da metà settimana per l’ingresso di masse d’aria dal Nord Europa".