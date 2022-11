"Temporali in arrivo": è ancora allerta gialla per il secondo giorno di fila

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido da oggi pomeriggio e fino alle ore 24.00 di domani, 17 novembre 2022. Un avviso di allerta gialla era già stato diramato ieri dalla Protezione civile per la giornata di oggi.

Ecco il bollettino della Protezione civile

L'allerta gialla fa seguito alle previsioni diffuse nelle scorse ore dagli esperti di 3bmeteo che hanno sottolineato come in questi giorni le condizioni meteo oscilleranno da tempo variabile e spesso instabile a rovesci, alternati a pause asciutte. "A Palermo - ha detto Federico Brescia, meteorologo di 3bmeteo - è prevista instabilità nei prossimi giorni con ripetuti episodi piovosi, anche temporaleschi nella giornata di giovedì. Non mancheranno pause asciutte, specie venerdì. Calo termico da domenica. Forti venti di scirocco sabato, di maestrale lunedì".