Maltempo protagonista nel weekend: "Ecco temporali e forti raffiche di vento a Palermo"

Maltempo in arrivo nel weekend in Sicilia. Sull'Isola sta per abbattersi il ciclone mediterraneo: si prevedono pioggia e vento forte. Lo dicono gli esperti di 3bMeteo.com. "E' un venerdì - spiegano i meteorologi - che si è aperto all'insegna del tempo stabile e soleggiato su buona parte della Sicilia, peraltro con temperature diurne anche abbastanza gradevoli, persino fin sui 20 gradi sul Palermitano e sul Messinese tirrenico. Le ultime ore tuttavia non devono ingannarci. E' infatti uno scenario meteorologico che avrà vita breve, destinato a mutare già nel corso della seconda parte del giorno, quando assisteremo ad una graduale intensificazione dei venti a partire dal Trapanese e dal versante tirrenico.

In arrivo forte scirocco con piogge, temporali e grandine. "Proprio l'arrivo dello scirocco rappresenterà l'avanguardia di una intensa perturbazione nord-africana che andrà poi a condizionare l'intero weekend in Sicilia, per la genesi di un vortice ciclonico che andrà a posizionarsi sul tratto di mare fra la Sardegna e la Tunisia" conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Vincenzo Insinga, che aggiunge: "Oltre al vento giungeranno nuvolosità diffusa, piogge e temporali, che nel corso della giornata di sabato, specie nella seconda parte del giorno, trasferendosi da ovest verso est, andranno ad interessare buona parte del territorio regionale".

“Stando alle nostre ultime elaborazioni, il transito di un vasto sistema temporalesco, come anticipato, tenderà a coinvolgere sostanzialmente tutta la regione – avverte Insinga di 3bmeteo.com –. Le aree più colpite, ovvero quelle dove sono attesi i quantitativi di pioggia più elevati, sono quelle ioniche, con particolare riferimento al settore tra Messina e Catania, in quanto saranno le prime ad essere interessate dai fenomeni e le ultime ad essere abbandonate dalle precipitazioni; non esclusi nubifragi e locali grandinate. Nella prima fase del peggioramento, comunque, i temporali non risparmieranno alcuna provincia, risalendo dallo Stretto di Sicilia verso le coste meridionali: piogge anche forti sono attese nel pomeriggio di sabato, soprattutto su Agrigentino, Nisseno, Ragusano ed entroterra palermitano, in rapido trasferimento verso Enna e Catania nel corso della serata. Durante il passaggio della perturbazione forti raffiche di vento, con velocità prossime e localmente superiori ai 60-70 km/h sulle città di Trapani e Palermo, nonché su diverse località della costa tirrenica del Messinese".

L'esperto conclude: "Dopo la perturbazione di sabato, domenica giungeranno nuove precipitazioni; tra la serata e la notte e poi nel corso della giornata di lunedì, la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali, per lo spostamento del ciclone mediterraneo verso lo Ionio, oltre ad apportare un sensibile abbassamento delle temperature su tutta l'Isola, rinnoverà generali condizioni di instabilità atmosferica; in questo caso, tuttavia, tenderanno a concentrarsi lungo il versante tirrenico e i rilievi esposti, mentre sul comparto centro-meridionale ci sarà spazio per ampie schiarite".