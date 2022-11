Maltempo, scatta l'allerta meteo arancione: "Previsti forti temporali e raffiche di vento"

Dopo una breve tregua riecco il maltempo a Palermo e in Sicilia. La Protezione civile regionale ha pubblicato nel primo pomeriggio un avviso "per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico", valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 26 novembre. Su tutta la Sicilia è prevista, per domani, allerta arancione.

In particolare - si legge nel bollettino - "dalle prime ore di domani, 26.11.2022, per 24-36 ore, previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani, per 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca prevalentemente settentrionali o orientali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Come ha spiegato nelle scorse ore Vincenzo Insinga, meteorologo 3bmeteo "nelle primissime ore di sabato un nuovo e intenso sistema nuvoloso investirà tutta l'Isola, apportando piogge, rovesci e temporali a partire da Trapanese, Agrigentino, parte del Palermitano e Gelese; tra la tarda mattinata e il pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi ulteriormente estendendosi all'intero territorio regionale". Per domenica poi "il centro di bassa pressione si porterà verso lo Ionio attivando intensi venti di Grecale; in questa fase - dice ancora il meteorologo - sono attese precipitazioni intermittenti anche di forte intensità che tenderanno a concentrarsi stavolta su Palermitano, Messinese, Catanese e parte del Siracusano".

L'avviso diramato dalla Protezione civile