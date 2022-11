Maltempo, c'è un'altra allerta meteo gialla: "Ancora temporali"

Ancora allerta meteo a Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi, 23 novembre 2022, alle ore 24 di domani, 24 novembre 2022. Per la giornata di domani è previsto su Palermo un livello di allerta gialla. Anche se secondo le previsioni di 3bmeteo le precipitazioni dovrebbero riguardare soprattutto le ore notturne.

