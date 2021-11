Il maltempo non molla Palermo, l'esperto: "Per domani atteso nuovo nubifragio"

Prosegue il maltempo in Sicilia. Attacca così il meteorologo di 3bmeteo.com Gaetano Genovese nel suo aggiornamento per PalermoToday sulle condizioni meteo. "Il vortice di bassa pressione, presente ormai da giorni sul Mediterraneo occidentale, sta mostrando i suoi effetti anche tra le due isole maggiori del nostro Paese - dice Genovese -. Nello specifico, la Sicilia è la regione maggiormente colpita dal maltempo con temporali e nubifragi su diverse zone dell’isola dove, specie nelle ultime ore, diversi fenomeni temporaleschi molto intensi, spesso a sfondo grandinigeno, hanno scaricato al suolo ingenti quantitativi di precipitazione".

L'esperto aggiunge: "Tuttavia, le piogge ed i temporali, saranno gli assoluti protagonisti anche durante i prossimi giorni interessando a più riprese tutto il territorio regionale. Un graduale, seppur temporaneo, miglioramento del tempo è atteso durante il fine settimana, quando si avrà una pausa delle precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie sia nei valori massimi che nei valori minimi, risultando lievemente superiori alle medie tipiche della seconda decade di novembre. Ventilazione sostenuta dai quadranti orientali con raffiche fino a 60-70 km/h".

E Palermo? "Sarà interessata da nuove precipitazioni, anche a carattere di nubifragio, specie durante la prima parte della giornata di giovedì - conclude il meteorologo -. Un graduale miglioramento del tempo è atteso dalla mattinata di venerdì quando si apriranno ampie schiarite. Temperature stazionarie, sia le massime, con valori compresi tra 19°C e 21°C, sia le minime, con valori compresi tra 15°C e 17°C.

Intanto il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, fa un appello ai cittadini: "Vi invito alla prudenza, evitate gli spostamenti se non necessari. Stamattina dopo la comunicazione di allerta arancione diramato dalla protezione civile regionale, ho istituito la centrale operativa cmunale. A seguito della bomba d' acqua sul nostro territorio non si registrano gravi danni e, grazie all'intervento della protezione civile, coadiuvati dall' assessore Francesca La Fata e dall'ingegner Zerillo è stato prontamente risolto un problema nei locali dell'Asp (Ospedaletto). In questo momento il corpo di polizia municipale sta effettuando il monitoraggio dell'intero territorio". .