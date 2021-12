Il maltempo non concede tregua: prorogata l'allerta meteo gialla

Non accenna a concedere tregua il maltempo. Anche per domani si prevede per Palermo e provincia una giornata piovosa. La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso di allerta meteo gialla. Sono attese precipitazioni "diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". Le temperature minime sono però in generale aumento. I venti continueranno a soffiare con forza e i mari saranno mossi.