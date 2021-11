Nuovo peggioramento delle condizioni meteo, scatta l'allerta arancione

Ancora maltempo con pioggia e raffiche di vento in Sicilia. Le previsioni per le prossime ore non lasciano intravedere margini di miglioramento, anzi la situazione è in peggioramento e la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta di livello arancione per tutta l'isola.

"Il vortice depressionario posizionato tra il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa - spiegano dalla Protezione civile - determina la persistenza di un flusso di correnti sud-orientali umide e instabili verso la nostra Penisola. Condizione che porta a un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni previste sulle regioni centro-meridionali, a carattere temporalesco soprattutto sulle isole".

In Sicilia sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell'isola, con quantitativi cumulati moderati. Venti forti sud-orientali sui settori ionici e zone costiere tirreniche". Viene espressamente indicato "in caso di rovesci o temporali, di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall'uomo, anche in prossimità dei corsi d'acqua".

Proprio per l'atteso peggioramento delle condizioni meteo, è stato rinviato l’Open day itinerante dell’Asp in programma domani a Bolognetta. L'appuntamento è stato posticipato a sabato 13 novembre, dalle 9 alle 16 in piazza Caduti in Guerra.