Palermo non esce dalla morsa del maltempo, è ancora allerta meteo

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi, 8 ottobre, alle ore 24 di domani, 9 ottobre 2021. Per la giornata di domani è previsto su Palermo un livello di allerta gialla.

In particolare, si legge nell’avviso n. 21281, si prevedono "precisazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli".