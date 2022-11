Ancora maltempo sulla Sicilia: c'è l'allerta meteo arancione

Ancora allerta meteo in Sicilia, Palermo inclusa, fino alla mezzanotte di domani. L'avviso è stato diffuso dalla Protezione civile regionale (e segue quello di 24 ore fa) "per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico". Nella nota si parla di allerta arancione e di "temporali in arrivo". "L'avviso - si legge - è valido da oggi pomeriggio e fino alle 24 di domani, sabato 5 novembre".

Clicca qui per leggere il bollettino