Meteo, caldo e afa non lasciano Palermo: ancora allerta rossa per il rischio incendi

Il caldo non concede tregua alla Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso una nuova allerta per il rischio incendi e ondate di calore per domani, martedì 3 agosto. Livello rosso per il rischio incendi nelle province di Palermo, Messina, Trapani ed Enna.

Per le ondate di calore la situazione più critica è prevista a Catania dove la temperatura percepita sfiorerà i 40 gradi e i 41 nella giornata di mercoledì 4 agosto. Allerta arancione invece a Palermo dove la temperatura percepita arriverà a 39 gradi.