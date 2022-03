Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Marcello Fenoaltea aderisce alla Democrazia Cristiana Nuova. Fu lui a ridare vita nel 1997 alla Città dei Ragazzi, a Palermo. "Marcello, che ha dedicato gran parte della sua vita all'intrattenimento dei bambini ed è stato coinvolto negli anni in una serie di progetti benefici per il pubblico dei più piccoli, potrà dare il suo contributo alla DC Nuova mettendo a disposizione il suo altruismo, la solidarietà, le sue idee e la voglia di cambiamento – dichiara il commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova, Totò Cuffaro -. È anche attraverso persone come lui, legato al mondo dei giovani e dai profondi valori di solidarietà e fratellanza, che il partito sta ripartendo". Nella foto: Linda Moceri, Totò Cuffaro e Marcello Fenoaltea