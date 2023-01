Pd, intitolato a David Sassoli il circolo del centro storico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il circolo Pd del centro storico di Palermo è stato intitolato a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, scomparso prematuramente l'anno scorso. Alla cerimonia, che si è svolta a Palazzo Comitini, hanno partecipato la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picerno, la vicepresidente del Consiglio comunale di Palermo, Teresa Piccione, il consigliere comunale del Pd Giuseppe Lupo e la presidente del circolo del centro storico, Tiziana Calabrese.

"Intitolare il circolo Pd di Palermo a David Sassoli - spiega Piccione - è il segno che unisce la nostra città all’Europa che Sassoli ha incarnato, quella solidale, delle pari opportunità, dei diritti e dell'accoglienza, della libertà, uno spazio in cui ci si muove liberamente e in cui il rispetto della dignità della persona è centrale e perciò non esiste la pena di morte".

"Abbiamo voluto fortemente che questo circolo - ha detto la segretaria del circolo, Tiziana Calabrese - portasse il nome di Sassoli per onorare la memoria e l'impegno professionale, politico, sociale a favore dei più deboli, della democrazia, della libertà e contro le disuguaglianze, che ha da sempre contraddistinto la figura di Sassoli. Vogliamo continuare a stare con David e farci interpreti e prosecutori della sua eredità per un'Europa più giusta e solidale. La sua figura sarà una guida e un esempio da fare conoscere così come i suoi valori e la sua grande forza europeista".