Parte la pulizia straordinaria della città, Fasola (Ugl): "La straordinarietà diventi un impegno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo finalmente parte il nuovo piano comunale definito dalla Rap in sinergia con la Reset che prevede interventi di spazzamento e diserbo, sgombero di ingombranti, rimozione dei rifiuti abbandonati, disinfestazioni e sanificazioni dei quartieri. "Lo riteniamo un primo segnale tangibile dell’impegno promesso dal sindaco Roberto Lagalla. Che la straordinarietà di tale intervento - dichiara Franco Fasola, segretario responsabile dell’Ugl di Palermo - diventi una costante, lanciamo un appello alla civiltà dei cittadini che abbiano cura della nostra città come se fosse casa propria, nel rispetto del bene comune e del grande sforzo profuso anche dalle maestranze di Rap e Reset impegnate sulle strade cittadine per restituire dignità ad una Palermo continuamente violata dall’inciviltà".