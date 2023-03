Il musical "I dieci comandamenti" al cine teatro Lux di Palermo

Canto, danza e musica per ripercorrere una delle storie bibliche più appassionanti di sempre: la vita di Mosè. Dal momento in cui viene salvato dalle acque del fiume Nilo per liberare gli ebrei dopo 400 anni di schiavitù, presso la corte egiziana, fino a ricevere le tavole scolpite dal fuoco. Arriva, al cine teatro Lux, in via Francesco Paolo Di Blasi 25, a Palermo, il musical “I Dieci Comandamenti". Appuntamento venerdì 31 marzo, alle ore 21. Sul palco la Compagnia Teatrale “Giovani del Duemila”, formata da talenti che amano il teatro e che vogliono mettersi in gioco tra canto e danza. Sul palco artisti tutti palermitani. Musiche di Pascal Obispo, scenografie di Francesco D’amore e coreografie originali di Alessandra Mazzara. La Regia, invece, è curata da Lamberto Cosenza. Il biglietto d’ingresso ha un costo 8 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 0917842239 o 3926393204.