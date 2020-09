Taxi a Palermo: tutti i numeri utili

Se sei in cerca di un taxi - o di un noleggio con conducente - e vuoi sapere come poterlo prenotare, sia all'ultimo momento, sia con anticipo di ore o giorni, ecco i numeri utili per prenderlo a Palermo

Per segnalare il numero di un taxi o di un noleggio con conducente scrivi una mail a: redazione@palermotoday.it

I numeri di telefono dei taxi a Palermo

Taxi Phone

Telefono: 091.513311

Taxi Palermo

Telefono: 366.8107806

Autoradio Taxi Palermo

Telefono: 091.8481

Taxi Palermo

Telefono: 091.512727

Radio Taxi Trinacria

Telefono: 091.6878

Palermo In Taxi

Telefono: 339.1928604

Alex travel - Taxi aeroporto Palermo

Telefono: 320.9254108

Taxi Trinacria Palermo

Telefono: 091.225455

Taxi Palermo

Telefono: 329.0058707

Transfer Airport Palermo - Noleggio Con Conducente Palermo

Telefono: 329.4270343

Adriana Viaggi Taxi Service Palermo

Telefono: 320.9254108

TaxiService

Telefono: 091.512727

Taxi Palermo

Telefono: 347.6597002

Taxi Ncc Palermo Lasiciliatour

Telefono: 392.1774905

Nik Transfer Ncc

Telefono: 329.5611239

Taxi and Tours in Sicily with driver guide Marina Villa Igiea Palermo and Taormina

Telefono: 320.8194415

Ape Tour Palermo Luxury

Telefono: 389.1443340

Ncc Taxi Privato - Pizzuto Rosario

Telefono: 366.1529942

Taxi sharing Palermo-aeroporto

Telefono: 091.6878

Sicily Driver Guide

Telefono: 091.6269685

Transfer Sicily Palermo

Telefono: 320.9259309

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Transfer Sicilia di Castorina Dario

Telefono: 348.6726444