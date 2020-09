Centri servizi per l'immigrazione a Palermo

Quali sono i servizi che la città di Palermo mette al servizio dei migranti? L'immigrazione è il trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di persone in un paese o luogo diverso da quello di origine. Il fenomeno opposto è l’emigrazione. In città ci sono diversi centri servizi per l'immigrazione e molte altre strutture pubbliche e private che prestano servizio assistenziale ai migranti.

L'elenco a Palermo

Ufficio immigrazione della Polizia di Stato

Indirizzo: Via S. Lorenzo, 292

Telefono: 091 672 5111

Centro Astalli Palermo

Indirizzo: Piazza SS. Quaranta Martiri al Casalotto, 10/12

Telefono: 091 976 0128

BCS - centro servizi per gli immigrati

Indirizzo: Via Oreto, 216/e

Telefono: 091 252 4493

Centro di servizi per il volontariato di Palermo

Indirizzo: Largo Villaura, 27

Telefono: 091 331970

Ippocrate poliambulatorio per immigrati

Indirizzo: Via Benefratelli a Palazzo Reale