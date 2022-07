Vacanze e prenotazioni hotel online, le truffe più diffuse e i consigli per evitarle

Sono sempre di più gli italiani che per le proprie vacanze si affidano alle prenotazioni online di hotel, B&B, ville o case. Ma allo stesso tempo sono in crescita anche le truffe ai danni di chi si affida a internet per programmare il proprio soggiorno. Secondo il primo Rapporto Censis-DeepCyber, presentato nell'aprile 2022, le prenotazioni di viaggi e alloggi figurano fra le cinque attività digitali che gli italiani ritengono a più alto rischio per la sicurezza dei propri dati. Anche per questo motivo la polizia e il portale Airbnb hanno realizzato una guida con consigli e suggerimenti per aiutare i vacanzieri ad evitare raggiri.

Prenotazioni hotel online, le truffe più diffuse

Ecco quali sono, secondo la polizia e Airbnb, le truffe più ricorrenti quando si prenota online:

La trattativa internazionale: un proprietario fittizio appena trasferitosi all’estero non può accogliervi di persona. La trattativa a distanza è il preludio di una richiesta di bonifico internazionale. Inizierà così a richiedere documenti (utili per costruire la sua prossima falsa identità), condividere non meno di 2-3 bozze di contratto e spingerà nella necessità di concludere l’affare entro 24 ore. Il tutto sarà seguito da una finta pagina di prenotazione e una finta fattura. Il proprietario fittizio scomparirà dopo aver ricevuto una caparra importante. Occhio, dunque, a questi casi.

Il rimpiattino: l’host ha creato un annuncio su un sito di seconda mano, o immobiliare, ma non appena chiederete informazioni vi dirà di spostarvi da un canale all’altro; ad esempio proponendovi di continuare la conversazione per posta elettronica o messaggistica. Dopo alcune richieste di dettagli sul vostro arrivo, vi manderà un’altra e-mail informandovi che per un problema con l’aggiornamento del calendario l’annuncio non è al momento visibile nella ricerca (in realtà lo ha rimosso), e vi fornisce per comodità il link diretto all’annuncio sul portale, ma si tratta di un sito clone.

La proposta indecente: anche in questo caso l’host ha creato da poco tempo un annuncio, sprovvisto di recensioni ma accattivante. Il truffatore è amichevole, gentilissimo e lieto che abbiate scelto la sua casa e vi proporrà anche un sensibile sconto. Dunque suggerisce di annullare la prenotazione fatta sul sito e di trattare privatamente, così da risparmiare entrambi la commissione del portale. Una volta incassato il bonifico, il truffatore sparirà. Attenzione dunque a prezzi esageratamente bassi e a questo modus operandi da parte del proprietario. A volte potrebbe anche andar bene, altre no.

?I consigli per evitare le truffe

Ecco invece quali sono i consigli per non essere tratti in inganno: