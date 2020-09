Corsi pre-parto: dove farli a Palermo

Sono percorsi di accompagnamento alla nascita per le gestanti che, oltre ai controlli ginecologici e gli esami di laboratorio e diagnostici periodici, si preparano attraverso questi incontri a diventare delle future mamme e ad affrontare il momento del parto.

Cosa sono e a cosa servono

Gli incontri sono infatti strutturati per far conoscere alle donne le nozioni teoriche relative alla gravidanza, per aiutarle a comprendere al meglio come cambia il loro corpo e come cresce il bambino. Inoltre, gli incontri prevedono anche momenti di lavoro corporeo per tonificare la muscolatura perineale e preparare la donna al parto.

L'elenco dei corsi preparto a Palermo

Ospedale Cervello

Indirizzo: via Trabucco 180

Telefono: 091.6802201

Email: ostetricia-ginecologia@ospedaliriunitipalermo.it

Ospedale Civico

Indirizzo: Piazza Nicola Leotta 4

Telefono: 091.666253

Email:gine1@arnascivico.it

Villa Serena

Telefono: 091.6760700

WhatsApp: 348.5582298 - 348.5580699

Email: psicosessuologia.clinica@gmail.com

Anna Romano

Indirizzo: Via P.pe di Paternò, 128

Telefono: 349.7497018

Email: annaromano@gmail.com

Professione Genitori

Telefono: 329.0757935

Email: info@professionegenitori.it

Sprint Calatafimi

Indirizzo: Corso Calatafimi 326

Telefono: 091.422179

Email: marzia@centrosprint.it

Mamme&Movimento

Indirizzo: via Simone Cuccia 19

Telefono: 366.2981921

Email: infomammemovimento@gmail.com

Zucchero e Miele

Indirizzo: via Imperatore Federico 106

Telefono: 329.1016744

Email: soncistanca@gmail.com