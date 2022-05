Switch off a Palermo e canali Rai che non si vedono, cosa fare per sintonizzare la tv

"Non si vede più la Rai", "Cosa è successo al mio televisore?". La risposta a tutte queste domande è soltanto una: switch off. Ovvero il passaggio alla nuova tv digitale in corso in questi i giorni (dal 3 al 6 maggio) a Palermo e nei comuni della provincia. Ed è per questo che in diverse case lo schermo è diventato improvvisamente nero, nonostante l'apparecchio fosse accesso. Niente paura, però, per risolvere basta fare una risintonizzazione del televisore. Ecco una piccola guida per orientarsi.

Switch off, cosa è

Switch off, in lingua inglese, indica l’operazione con cui vengono spente (off) le trasmissioni per la conversione (switch) della tv analogica in digitale terrestre. Questa transizione in Italia è partita all'inizio del nuovo millennio, con una prima fase che si è chiusa definitivamente nel 2012. Il nuovo step, partito in Sicilia lo scorso 20 aprile dai comuni di Lipari, Malfa, Giardini di Naxos, Patti e Taormina e che attualmente riguarda Palermo, è legato anche al fatto che molti televisori funzionano col traffico dati. "Il passaggio al nuovo standard - si legge sul sito del Mise dedicato alla nuova tv digitale - consentirà un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione e il rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta “banda 700”, per i servizi mobili 5G".

Come sintonizzare il televisore

Al di là degli aspetti tecnici, dal punto di vista pratico occorre effettuare alcuni passaggi per la risintonizzazione del televisore. In alcuni dispositivi l'aggiornamento avviene in automatico, mentre per molti altri è necessario operare manualmente. In generale tutti i televisori hanno un menu principale al quale si accede tramite il tasto MENU del telecomando. Se non è presente il tasto MENU, è possibile che si trovi il tasto HOME oppure il simbolo di una casetta.

Premere il tasto MENU o HOME Cliccare il tasto su una delle seguenti voci, a seconda del modello: INSTALLAZIONE, IMPOSTAZIONI, CONFIGURAZIONE, SISTEMA. Selezionare uno della seguenti voci, a seconda del modello: SINTONIZZAZIONE CANALI, SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA, SINTONIA AUTOMATICA, RICERCA AUTOMATICA CANALI, SINTONIZZAZIONE DIGITALE.

Tra i passaggi 2. e 3. in alcuni modelli potrebbe essere necessario un passaggio intermedio all'interno di un sottomenu con voci come: TRASMISSIONE, CANALI e IMPOSTAZIONE CANALI.

Sotto l'immagine dello schema disponibile sul sito del Mise e qui il link video con tutte le operazioni da eseguire per la risintonizzazione. Se dovessero esserci ancora problemi, è possibile che il televisore, soprattutto se acquistato prima del 22 dicembre 2018, non sia compatibile col passaggio al nuovo digitale terrestre. E anche in questo caso il Mise mette a disposizione un link per verificare.