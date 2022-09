"Sicilia munnizza free", l'iniziativa per pulire strade e spiagge palermitane dai rifiuti

Trent’anni di impegno collettivo in nome dell’ambiente e della cittadinanza attiva. Al centro la tutela e valorizzazione del territorio, città più pulite e vivibili, il senso di comunità unito al rispetto e all’accoglienza. E' questa l’essenza di "Puliamo il mondo", la storica campagna di volontariato di Legambiente, edizione italiana di Clean up the World, che da 30 anni chiama all’azione, a fine settembre, cittadini di tutte le età per ripulire insieme dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e spiagge.

In questi 30 anni, Puliamo il Mondo ha raccontato il grande impegno collettivo che non conosce barriere, pregiudizi, colore della pelle, ostacoli. La campagna non si è mai fermata, neanche in tempi di pandemia. Nel 2020 subito dopo i duri mesi di lockdown, è stata la più grande mobilitazione di cittadinanza attiva a riprendere il via e nel 2021, ha visto in azione, nel rispetto delle normative anti-covid, ben 350mila volontari in oltre mille appuntamenti. Complice anche la crescente attenzione e sensibilità sui temi ambientali e la grande mobilitazione dei giovani.

A Palermo e in provincia gli appuntamenti sono inseriti nell’ambito di Sicilia Munnizza Free, la campagna di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l’economia circolare. Il circolo Legambiente Futura organizza la pulizia a piazza Lolli, una delle più belle di Palermo, ultimamente molto trascurata. Obiettivo è porre all'attenzione delle istituzioni il recupero e la rivalutazione dell’area di fronte la ex Stazione ferroviaria entrata in funzione nel 1891 che è una struttura architettonica di pregio. Appuntamento alle ore 9.30. L’Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Terrasini organizza una pulizia straordinaria di strade, piazze, e giardini e della riserva naturale orientata "Capo Rama". Appuntamento ore 9 in viale Consiglio 1.

Sabato 1 ottobre a Corleone, il circolo Le due Rocche organizza un trekking urbano con raccolta rifiuti e loro catalogazione. Appuntamento in piazza Garibaldi alle ore 9. Il circolo di Piana degli Albanesi organizza una passeggiata ecologica che inizierà alle ore 9 dal parcheggio 8 marzo per arrivare alla diga del lago di Piana degli Albanesi. I rifiuti saranno raccolti lungo il percorso. Il circolo Gino Scasso organizza a Partinico la pulizia di piazza Giuseppe Garibaldi e zone limitrofe, con il coinvolgimento delle scuole, associazioni e cittadini. Appuntamento alle ore 9.

Domenica 2 ottobre il circolo Giuseppe Giordano di San Cipirello organizza la pulizia dell’area dell’ex cinema in via Cortina, appuntamento alle ore 9. Per la trentesima edizione di Puliamo il Mondo, il Circolo Bagheria e dintorni collaborerà con l'azienda partecipata del comune Amb, che ha sposato l'iniziativa di ritiro gratuito dei pneumatici fuori uso (Pfu) supportata dall'aiuto del Consorzio Ecotyre. Venerdì 7 ottobre, infine, il circolo Francesco Lojacono organizza la pulizia della costa sud, da Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari. Parteciperanno le scuole del comprensorio. Appuntamento alle ore 9.