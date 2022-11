Recuperati nel Palermitano più di 20 mila chili di pneumatici abbandonati: saranno riciclati

Più di 20 mila chili di pneumatici abbandonati in natura, raccolti e messi a riciclo. E' quello che ha fatto EcoTyre nell’ambito di Puliamo il mondo 2022: sono stati portati via infatti ben 20.740 chili di pfu, ovvero pneumatici fuori uso (circa 3.000 pezzi) dai comuni palermitani di Misilmeri (10.780 kg), Bagheria (1.400 kg), Partinico (2.020 kg), Ciminna (4.780 kg), Marineo (1.080 kg) e Sciara (680 kg) raccolti dai volontari di Legambiente.

“La partnership con Legambiente, nel progetto Puliamo il mondo, si può dire più che consolidata - spiega Enrico Ambrogio, presidente di EcoTyre - sono infatti 10 anni che collaboriamo insieme per informare i cittadini sulla corretta gestione delle gomme a fine vita. Abbiamo quindi risposto all’appello di sei comuni palermitani in cui Legambiente Sicilia, che ringraziamo, è intervenuta per la raccolta dei pfu che sono stati caricati su un nostro mezzo e condotti presso l’impianto di trattamento più vicino, in una logica di prossimità. Qui verranno opportunamente riciclati. I pfu, attraverso un trattamento complesso, possono essere materiale utilizzabile all’interno di una gomma nuova chiudendo il ciclo della circolarità dello pneumatico”.

“Anche quest'anno - precisa Claudia Casa, direttore di Legambiente Sicilia - i risultati ottenuti con le iniziative messe in campo dai nostri circoli grazie alla collaborazione con EcoTyre ci danno modo, da un lato, di rafforzare la nostra attività di denuncia del degrado dilagante a cui gli organi territoriali preposti devono fare fronte in modo più incisivo e soprattutto in termini di prevenzione. Contemporaneamente il nostro racconto di un mondo diverso e possibile, in cui al modello improntato al consumo indiscriminato di risorse si contrappone una produzione centrata su recupero e riutilizzo, che crea lavoro e ricchezza e porta benefici all'ambiente, acquista ancora più credibilità e facilita il nostro lavoro in termini di efficacia dei percorsi di sensibilizzazione dei cittadini”.

Lo pneumatico giunto a fine vita se lasciato in natura è un rifiuto detto permanente, cioè impiega centinaia di anni per degradarsi; è una risorsa riciclabile al 100%, invece, se gestito nel modo corretto. Come per il vetro o per la carta, infatti, anche da un vecchio pneumatico può rinascere una gomma nuova, grazie al progetto di ricerca e sviluppo “Da gomma a gomma” di EcoTyre. La collaborazione con Legambiente e la campagna Puliamo il mondo ricade nel più ampio progetto di EcoTyre “Pfu Zero”.