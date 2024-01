Mozziconi, bottiglie e lattine: nel 2023 a Palermo i volontari hanno raccolto 11 tonnellate di rifiuti abbandonati

Mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica, involucri plastici vari, rifiuti derivanti dal settore della pesca (in particolare cassette di polistirolo), lattine di alluminio e bottiglie di vetro. Sono questi i principali rifiuti raccolti a Palermo da Plastic Free, l'associazione solo nel 2023 ha raccolto dall'ambiente ben 11 tonnellate di rifiuti in 6 eventi per un totale di 1.200 partecipanti-volontari alle raccolte (e il capoluogo siciliano si attesta una delle migliori città d'Italia in questo senso).

La formazione nelle scuole

Oltre a mantenere ancora il record di 780 volontari in una singola raccolta (dato al 26 settembre 2021), durante la data nazionale che si è svolta al Foro Italico dello scorso 23 aprile si è registrato un numero di volontari superiore ai 550. Oltre agli eventi di raccolta, i referenti hanno portato avanti attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole, incontrando 14 istituti di ogni livello scolastico, oltre che l'Università di Palermo e altre associazioni. Solo nel 2023 sono stati sensibilizzati circa 1.600 studenti con materiale informativo, foto e video delle raccolte, per poi coinvolgerli nelle successive raccolte.

La collaborazione con Rap e Coripet

Per la corretta gestione dei rifiuti raccolti dai volontari, Plastic Free ha potuto contare sulla collaborazione di Rap e del consorzio Coripet, così come dell’appoggio e il patrocinio del Comune di Palermo e di alcune sue circoscrizioni. Durante l’anno i referenti sono intervenuti in seminari organizzati dall’Università, dalle associazioni di categoria, in eventi cinematografici e all’interno di concerti musicali.

Le leggi per la salvaguardia dell'ambiente

Tra le altre cose, sono stati presenti, con una propria delegazione, alla Camera dei deputati a Montecitorio a fine maggio per esporre cinque proposte di legge per la salvaguardia dell’ambiente con l’obiettivo che diventino mozione parlamentare, tra le quali: tutela e salvaguardia dei fiumi, contrasto all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente, contrasto all’abbandono di pneumatici nell’ambiente, valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale eliminando l’utilizzo di plastiche monouso.

I progetti per il 2024

Tra gli obiettivi del 2024, a livello Palermitano, il supporto in progetti di piantumazione degli alberi all’interno delle aree verdi, nei parchi e nelle riserve (come ad esempio Monte Pellegrino), favorire la predisposizione di un’ordinanza comunale che vieti il lancio dei palloncini riempiti a elio e l’utilizzo della plastica monouso all’interno dei pubblici esercizi. In ultimo, è già in programma, per fine gennaio un nuovo evento di raccolta lungo il litorale della città.