No Smog Mobility, a Koelliker e Volvo Car i Green Prix 2023: dieci alberi saranno donati all’Università 

Sono Koelliker e Volvo vincono i Green Prix 2023, i premi instituiti nell’ambito di No Smog Mobility in programma in questi giorni a Palermo. I premi vengono assegnati annualmente ad imprese o persone fisiche che si sono distinti per idee o soluzioni innovative o di supporto all’incremento e sviluppo della mobilità sostenibile.

Per la sezione Idee, ha vinto il premio il Gruppo Koelliker per la creazione del Koelliker Hub di Milano: il nuovo luogo di incontro per lo sviluppo della mobilità sostenibile, in cui non solo il cliente potrà scegliere la migliore soluzione per le proprie esigenze (dalle passenger car alla micromobilità dai veicoli commerciali all’usato) ma anche uno spazio fisico di incontro, confronto e sviluppo di nuove idee e progetti attraverso un processo generativo di collaborazione e contaminazione tra diverse aziende e startup. Un luogo aperto a tutte le realtà impegnate a costruire una nuova mobilità ed entrare in un hub di innovazione collaborativa.

Per la sezione Soluzioni, invece ha vinto il premio Volvo Car Italia con il progetto Powerstop promosso per favorire la mobilità elettrica nel nostro Paese e fornire un rassicurante servizio a quegli automobilisti che intendono scegliere di guidare elettrico ma temono le carenze infrastrutturali del nostro Paese, soprattutto in tema di possibilità di ricarica. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i concessionari italiani di Volvo, prevede l’installazione di stazioni di ricarica ultrafast, alimentate con energia rinnovabile, presso le concessionarie Volvo, in prossimità di uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici del territorio italiano.

I premi sono stati consegnati durante la tredicesima edizione di No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino e Dario Pennica, rispettivamente direttori dell’Agenzia di Stampa Italpress e Sicilia Motori che, assieme a Italo Cucci, compongono la giuria del Premio. In premio dieci alberi che saranno donati all’Università come ogni anno e che andranno a popolare una zona verde dell’Ateneo.