Settimana europea della mobilità, a Carini al via tre giorni di eventi

In programma passeggiate in bicicletta, visite guidate, trekking e molto altro. Si comincia oggi e si va avanti fino a domenica. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente alcune bici a pedalata assistita e il servizio bus navetta che copre il percorso piazza Sant’Anna-Centro storico e ritorno

Anche a Carini prende il via, per il secondo anno consecutivo, la Settimana europea della mobilità sostenibile. Tante le iniziative raccolte in un fitto programma che parte dal 17 settembre e si protrarrà fino a domenica 19. Si comincia venerdì, alle 18, al Castello La Grua Talamanca con la conferenza su “Gli effetti della pandemie sulle nostre vite” a cura di Manfredi Campanella. A seguire, alle 20, concerto-dibattito di presentazione.

Nel corso della tre giorni saranno organizzate passeggiate in bicicletta, performance teatrali e installazioni artistiche, visite guidate ad alcuni dei monumenti di grande rilevanza archeologica e architettonica come le Catacombe Paleocristiane e la Chiesa del Purgatorio, e molto altro. Diciotto le associazioni del territorio coinvolte nell'organizzazione dell'evento. Il Comune renderà disponibili gratuitamente alcune biciclette a pedalata assistita e il servizio bus navetta che copre il percorso piazza Sant’Anna-Centro storico e ritorno. Principalmente le attività si terranno in piazza Duomo, alla TerraVecchia e sul belvedere del Miramare. Coinvolti anche i quartieri più periferici, come la Bulotta.

L'iniziativa, giunta quest’anno alla ventesima edizione, è ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le amministrazioni e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita. Il Comune di Carini aderisce proponendo tre eventi legati alla riflessione sul tema della mobilità e alla fruizione degli spazi comunali con mobilità ciclopedonale o utilizzando in maniera intensiva il trasporto pubblico per raggiungere le zone chiuse al traffico veicolare privato.

Il calendario completo degli eventi