"Green jobs ambassadors": Ceipes promuove a Palermo le "competenze verdi" tra gli studenti

Green Jobs Ambassadors è un progetto finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma Erasmus+, che coinvolge organizzazioni provenienti da quattro paesi: Polonia, Estonia, Ucraina e Italia. L’obiettivo principale è preparare gli studenti europei alle crescenti opportunità nel settore sostenibile. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Aziendale, le competenze “verdi” (o Green Skills) comprendono conoscenze, abilità, valori e atteggiamenti necessari per vivere, svilupparsi e contribuire a una società sostenibile ed efficiente dal punto di vista delle risorse. Queste risorse sono fondamentali per i “lavori verdi” in agricoltura, manifattura, ricerca, amministrazione e servizi, che mirano a preservare o ripristinare la qualità ambientale.

Il Global Green Skills Report di LinkedIn del 2023 rivela che la concentrazione di talenti “verdi” nella forza lavoro è cresciuta del 12,3% in 48 paesi, mentre la richiesta di competenze verdi negli annunci di lavoro è aumentata del 22,4%, indicando una crescente domanda di professionisti sostenibili. Il contesto globale, evidenziato durante il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico del 2023, evidenzia che le azioni intraprese nella prossima decade determineranno la vivibilità del nostro pianeta per le prossime generazioni. La transizione richiede una forza lavoro con competenze adeguate, creando sfide e opportunità sia per chi è già nel mercato del lavoro che per vi entrerà nei prossimi anni. In questo scenario, Green Jobs Ambassadors, iniziato nel 2022 e in corso fino al 2024, promuove i lavori “verdi” tra gli studenti delle scuole superiori e dell’istruzione professionale, con un’attenzione particolare ai contesti più vulnerabili.

Il progetto prevede una serie di laboratori che forniscono agli studenti strumenti per prosperare in un’economia verde. Dall’apprendimento delle basi nella creazione di un curriculum vitae nel workshop “Come preparare un CV”, fino a strumenti più specializzati nel workshop come “Eco-soluzioni per le case” o “Ingegneria green e competenze tecnologiche”. Per facilitare questi workshop, sono stati formati dei “Green Job Ambassadors”, volontari provenienti dai paesi coinvolti nella partnership, con un forte interesse e competenze in sostenibilità. Dopo una formazione di quattro giorni a Tallinn, Estonia, gli Ambasciatori sono pronti a condurre altri workshop con gli studenti nei loro paesi d’origine. I laboratori, tenuti nella città di Palermo da Ceipes Ets, sono iniziati ad ottobre 2023 presso il Liceo Ninni Cassarà e hanno partecipato 75 studenti. Questi laboratori, che continueranno fino a maggio 2024, prevede che coinvolgeranno un totale di 375 studenti in tutta Italia, fornendo una preziosa preparazione per accedere a un mercato del lavoro sempre più orientato alla sostenibilità.