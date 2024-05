Una scuola di Lascari è tra i vincitori del concorso "Una giornata senza plastica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il concorso ha visto la partecipazione di molte scuole da tutta Italia e a insegnanti, studenti, genitori e personale scolastico è stata data la possibilità di votare il lavoro preferito dei dieci istituti finalisti. Due scuole siciliane, la Scuola dell'Infanzia Don Lorenzo Milani di Lascari e l’Istituto Comprensivo Pitagora di Misterbianco (Catania) si sono aggiudicate il primo e il secondo posto, ottenendo complessivamente più di mille voti.

Il video presentato dalla scuola dell'infanzia Don Lorenzo Milani di Lascari ha conquistato il primo posto con ben 772 voti, mostrando i bambini all’opera mentre utilizzano la risorsa educativa e immaginano una giornata senza plastica tra i banchi di scuola. La scuola si è aggiudicata un abbonamento annuale a Twinkl Premium e un incontro didattico a tema inquinamento da plastica con l’associazione Liberi dalla Plastica. Secondo Posto: Istituto Comprensivo Pitagora di Misterbianco (CT) L'Istituto Comprensivo "Pitagora" di Misterbianco ha ottenuto il secondo posto grazie a un video che ha ricevuto 308 voti. Il video ritrae la maestra e i suoi alunni impegnati nell'attività di "Una giornata senza plastica", utilizzando il gioco di Twinkl e altri materiali educativi.

Il premio per la scuola consiste in un abbonamento Twinkl di 6 mesi e delle magliette offerte da Liberi dalla Plastica. Il concorso ha rappresentato un'importante occasione per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza di ridurre l'uso della plastica nel quotidiano e promuovere pratiche più sostenibili. Twinkl Italia e Liberi dalla Plastica sono orgogliosi di aver coinvolto così tante scuole e di aver contribuito alla diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale. Tutti i lavori delle scuole sono stati esposti in una mostra virtuale sul sito di Twinkl (https://www.twinkl.it/blog/una-giornata-senza-plastica-mostra-virtuale-per-la-giornata-della-terra-2024) e ogni scuola ha ricevuto un certificato di partecipazione. Su Twinkl: Twinkl è stata fondata nel 2010 a Sheffield da Jonathan e Susie Seaton, marito e moglie, con la missione di "aiutare chi insegna". L'azienda fornisce materiali e servizi di apprendimento online di alta qualità, tutti creati e verificati da insegnanti. Twinkl offre oltre un milione di risorse, con nuovi contenuti aggiunti quotidianamente. Twinkl ha oltre 1500 membri del team con sede nei suoi due uffici a Sheffield e da remoto in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.twinkl.it