Poste Italiane punta sulla sostenibilità, in via Ugo La Malfa il nuovo impianto fotovoltaico

Un nuovo, grande impianto fotovoltaico che produrrà energia in grado di soddisfare l’equivalente del consumo energetico di un anno intero di ben 249 abitazioni. E' solo l’ultimo dei grandi interventi in materia di sostenibilità ambientale messi in atto da Poste Italiane in Sicilia, e più precisamente al centro di meccanizzazione postale di via Ugo La Malfa. L’impianto di pannelli solari è stato appena ultimato e a breve, con la sua prossima attivazione, sarà in grado di produrre più di un milione di kwh di energia.

Grande attenzione al "green"

Il tema green è sempre più al centro dell’attenzione, non solo nell’agenda politica nazionale e locale, ma anche nelle strategie di sviluppo dei principali gruppi aziendali operanti in Sicilia. Come Poste Italiane che, con i suoi 769 uffici postali e 122 centri di recapito presenti sull’Isola, ha intrapreso un percorso che la condurrà entro il 2030 a raggiungere le zero emissioni nette di anidride carbonica.

Digitalizzazione della spedizione

Non solo fotovoltaico, ma anche mezzi elettrici, impianti intelligenti e materiali biodegradabili. Si parte dalle tradizionali lettere e raccomandate cartacee: da oggi, infatti, anche in Sicilia aziende e pubbliche amministrazioni che richiederanno il servizio online vedranno le proprie missive stampate e imbustate su carta proveniente da materiale riciclato o legno controllato. Una soluzione che consente inoltre al destinatario il riciclo completo dell’intera spedizione, riducendo fortemente l’impatto sull’ambiente. Lettere che da quest’anno potranno contenere anche le utenze relative alla nuova offerta di luce e gas di Poste Italiane, che ha debuttato con una promozione rivolta a dipendenti e pensionati in occasione dei 160 anni dell’azienda. Entro fine anno è previsto il lancio sul mercato con un’offerta tramite la rete degli uffici postali e i canali digitali che sarà sostenibile, 100% green nella luce e 100% compensata in termini di emissioni di Co2 per il gas.

Le autovetture elettriche

Sempre in tema di recapito, il 2022 in Sicilia è l’anno delle prime autovetture completamente elettriche per la distribuzione di posta e pacchi. Il parco auto aziendale a disposizione dei portalettere è in costante rinnovamento e prevede ad oggi 70 mezzi tra automobili e furgoni 100% green per la maggior parte già in marcia per le strade siciliane. La nuova fornitura arricchisce un parco mezzi siciliano già composto da oltre 90 tra tricicli e quadricicli a energia pulita e più di 500 mezzi a basse emissioni in circolazione nelle nove province. Non solo lotta allo smog, ma anche maggiore sicurezza di guida e capacità di carico per sostenere la crescente domanda di servizi generata dall’aumento del commercio online. Un investimento in sostenibilità che include anche l’installazione di colonnine elettriche – una per ogni mezzo - presso i centri di distribuzione dell’Isola.

Decarbonizzazione negli immobili

Decarbonizzazione anche negli immobili in Sicilia attraverso cinque progetti: l’installazione di illuminazione a led per l’abbattimento di circa il 50% dei consumi; progetti di “efficientamento energetico” e “smart buildind” per l’ammodernamento e la gestione integrata e da remoto degli impianti; la cura del verde con la trasformazione di vecchi “serbatoi” in sistemi di raccolta dell’acqua da irrigazione; il piano per il “fotovoltaico” in 39 sedi siciliane in grado di produrre circa 3 milioni 700mila kwh annuali, pari all’alimentazione energetica annua di oltre 750 abitazioni. Un piano di interventi in grado di incidere non solo sulla sostenibilità ambientale ma anche sui costi in bolletta.