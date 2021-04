Together We Plant: Giglio.com celebra l’Earth Day

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione dell’Earth Day, Giglio.com ha lanciato il progetto ecologico ed etico Together We Plant, supportando One Tree Planted, l’organizzazione no profit per la riforestazione globale. Grazie all’iniziativa, gli utenti che acquistano su Giglio.com contribuiranno a piantare un albero in Ruanda per ogni ordine effettuato dal 22 al 29 aprile 2021.



Un aiuto quello all’ambiente che sosterrà in contemporanea anche il tema dell'emancipazione femminile locale. Il progetto aiuterà infatti una cooperativa di lavoratrici, guidata da Agnes Uwifashije, per far rivivere la terra nel territorio di Mukura. Le specie di alberi che potranno essere piantate garantiranno la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e la creazione di una fonte stabile di reddito. Oltre a ridurre stress e ansia, essi giocano un ruolo chiave nell’assorbimento dell’acqua piovana, riducendo il rischio di frane e alluvioni.

La community Giglio.com supporterà un vero e proprio ecosistema: piantare alberi significa ripristinare un habitat in grado di garantire acqua, energia e cibo, proteggere le specie, combattere il riscaldamento globale e aiutare le natura a riappropriarsi dei suoi spazi.