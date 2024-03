Palazzo Adriano, il Comune pianta 14 mila ulivi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ritorna "Ulivi per il futuro", il progetto ambizioso promosso dal Comune di Palazzo Adriano che mira a riforestare il proprio territorio. Lo scorso lunedì 25 marzo sono state consegnate quasi 4.000 piante di ulivo della cultivar Nocellara del Belice e Biancolilla Centenara che si aggiungono alle 10 mila già consegnate nel 2022. L'amministrazione Comunale punta sull'agricoltura finanziando l'olivicoltura di qualità. Tutti i possessori di terreni insistenti nel Comune di Palazzo Adriano aderendo al bando hanno avuto la concessione gratuita degli alberelli di ulivo da porre a dimora nei loro terreni.

Il Progetto "Ulivi per il Futuro" vuole combattere il cambiamento climatico, la desertificazione e la cementificazione dei suoli, contro la deforestazione e a favore degli agricoltori, per le nuove generazioni legate alla propria Terra, tutelando e valorizzando il terreno agrario. L'Ulivo è un albero sempre verde con un grandissimo potere di assorbimento della CO2, riesce a sopravvivere agli incendi e addirittura a rallentare il fuoco. Un progetto green che guarda al futuro del pianeta, ma guarda anche all'economia, con la produzione di olio EVO di altissima qualità, l'olio di Palazzo Adriano è unico per le sue caratteristiche organolettiche grazie all'ambiente pedoclimatico favorevole.

Un'olivicoltura bio che guarda alle tradizioni. "L'auspicio - dice l'assessore Agricoltura Lino Cuttonaro - è quello di riproporre il progetto ogni anno con l'ambizione di riforestare i terreni marginali e in abbandono, dare a quest'ultimi una nuova vita in un'agricoltura ecosostenibile. Un ringraziamento ai volontari dell'Uges Anpas e Giubbe d'Italia per il prezioso aiuto".