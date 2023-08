Mario Giambona (Pd) scrive a Giorgia Meloni: "Senza reddito di cittadinanza si rischiano disordini sociali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La decisione di cancellare il reddito di cittadinanza, importante misura di sostegno alle fasce più deboli della popolazione senza la previsione di garanzie sostitutive che coprissero un adeguato periodo di transizione rischia di dar fuoco alla polveriera innescando un lungo e complesso periodo di disordini sociali. È indispensabile pensare norme di tutela ed inclusione per le famiglie che vivono sulla soglia della povertà”. Lo dice Mario Giambona parlamentare regionale del Partito democratico in una lettera inviata al presidente del Consiglio del Ministri Giorgia Meloni ed al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

"La nostra regione - continua - vanta un primato negativo per tasso di disoccupazione. Il 17 per cento della popolazione non ha un lavoro stabile, in queste condizioni e con le nuove disposizioni - aggiunge - almeno 45 mila famiglie non avranno da ora in avanti alcun mezzo di sostentamento. Il Presidente della Regione - conclude - si attivi immediatamente per sollecitare al governo nazionale serie misure di contrasto alla povertà".