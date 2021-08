Giacomo Sferlazzo in concerto, il "cantore" di Lampedusa al Bocs di Bagheria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 4 agosto, alle ore 21, il circolo Bocs Aps di Bagheria ha il piacere e l'onore di ospitare presso il giardino dei propri locali l'ultimo spettacolo di Giacomo Sferlazzo, "Marinmenzu". Si tratta di un cantautore, cuntastorie, militante politico e artista poliedrico di Lampedusa e dall'isola trae la propria ispirazione. Da anni infatti ricerca storie e memorie dell'isola facendo anche convivere la tradizione della musica popolare siciliana con nuove sonorità fino a sfociare nell'elettronica.

Ha inciso 5 dischi come cantautore ed ha suonato in centinaia di concerti in tutta Europa tra cui il primo maggio di Zurigo (2014); il Premio Tenco (2016); il 25 aprile a Fosdinovo (2017). "Marinmezu", che in lampedusano può significare o "mare in mezzo" oppure "mare immenso" (ed è , con questa espressione e con questa espressione Sferlazzo si riferisce al Mediterraneo, lo spazio fisico, culturale e politico a cui appartiene e in cui si muove e di cui si sente di fare parte in maniera totale) è un concerto per voce, chitarra, marranzano e percussioni. Ingresso con contributo riservato ai soci Arci. Posti limitati per distanziamento sociale. Prenotazione consigliata al 340.6420669, chiesto un contributo di 5 euro.